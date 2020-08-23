В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 15, в рамках которого экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар одолел раздельным решением судей Педро Муньоса.

Счет, который выставили судьи — 48-47, 46-49, 48-47. В со-главном поединке ивента Майк Родригес нокаутировал в первом раунде Марцина Прахне.

После этого поединка Фрэнки Эдгар одержал 24 победы, потерпел восемь поражений и один раз бой завершился вничью. Педро Муньос одержал 19 побед и потерпел пять поражений.

Отметим, в рамках мэйн-карда Джо Солецки победил сабмишном Остина Хаббарда, Шанна Добсон победила Марию Агапову техническим нокаутом, а Даниэль Родригес нокаутировал Дуайта Гранта.

Кроме того, в прелимах россиянин Тимур Валиев проиграл Тревину Джонсу техническим нокаутом в своем дебютном поединке в UFC.