Азмун превзошел достижение Панова в «Зените»

Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил свой 37-й гол в составе сине-бело-голубых и превзошел по этому показателю Александра Панова.

Иранец поднялся в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба на 28-ю строчку. Следующей целью Азмуна является позиция Вадима Храповицкого, у которого 38 голов.

Напомним, «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 4:1, один из голов забил Азмун. Также голами отличились Дуглас Сантос, Малком и Александр Ерохин.