Азмун превзошел достижение Панова в «Зените»

Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил свой 37-й гол в составе сине-бело-голубых и превзошел по этому показателю Александра Панова.
Иранец поднялся в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба на 28-ю строчку. Следующей целью Азмуна является позиция Вадима Храповицкого, у которого 38 голов.
Напомним, «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 4:1, один из голов забил Азмун. Также голами отличились Дуглас Сантос, Малком и Александр Ерохин.
Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун обновил клубный рекорд, побив результат Халка. 25-летний форвард достиг отметки в 50 очков по системе «гол+пас» в составе «Зенита», забив 36 мячей и отдав 14 результативных передач.
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