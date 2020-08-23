Реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится до конца 2020 года.

Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Майкл Бенсон из TalkSport со ссылкой на слова промоутера Эдди Хирна. По словам Хирна, у боксеров есть пункт о матче-реванше, и они намерены снова провести поединок позже в этом году.

Напомним, в главном поединке вечера в «Бойцовском саду» в Брентвуде россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом, завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул WBC Diamond.

Бой завершился в пятом раунде после того, как Поветкин нокаутировал британского боксера. При этом в четвертом раунде россиянин выдержал два нокдауна.