Жена защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан объяснила свои слова после матча «Манчестер Сити» — «Лион».

По словам Седан, она не знала, что эта тема вызовет такой резонанс. Девушка отметила, прежде чем комментировать результат матча, она несколько раз сказала, что не является аналитиком, критиком или экспертом. Жена Зинченко добавила, ее мнение не объективное, но это ее мнение, которым она делится на своем канале.

«Это были мои эмоции, мои личные переживания и выводы после матча. Не отказываюсь от своих слов, но хочу отметить, что я никого не назвала слабым тренером или ставила его статус под сомнение», — написала Седан в «сториз» своего Instagram.

Напомним, после матча четвертьфинала Лиги чемпионов Седан раскритиковала Пепа Гвардиолу. Кроме того, сам Зинченко рассказал, что тренер не зашел в раздевалку после поражения.