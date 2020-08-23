Медведев поставил «Спартак» в один ряд «Ювентусом» и «Баварией»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о первом месте клуба в таблице российской премьер-лиге и объяснил, как сине-бело-голубым удается оставаться голодной до побед.

«Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: «Ювентус», «Бавария». Можно вспомнить, что и «Спартак» постоянно побеждал в девяностые», — сказал Медведев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Он отметил, что сохранять голод до побед очень важно, а петербуржцы добились того, что они не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Медведев считает, что если этот дух сохранится, то команда дальше будет идти по победной дороге.