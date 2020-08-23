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  • 09:26,  23 августа 2020
ФК "Зенит"
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Медведев поставил «Спартак» в один ряд «Ювентусом» и «Баварией»

Медведев поставил &#171;Спартак&#187; в один ряд &#171;Ювентусом&#187; и &#171;Баварией&#187;
Александр Медведев. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о первом месте клуба в таблице российской премьер-лиге и объяснил, как сине-бело-голубым удается оставаться голодной до побед.

«Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: «Ювентус», «Бавария». Можно вспомнить, что и «Спартак» постоянно побеждал в девяностые», — сказал Медведев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Он отметил, что сохранять голод до побед очень важно, а петербуржцы добились того, что они не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Медведев считает, что если этот дух сохранится, то команда дальше будет идти по победной дороге.

Отметим «Зенит» с 12 очками после четырех матчей занимает первое место в РПЛ, опережая вторую строчку на 5 очков.

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