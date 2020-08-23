«Лацио» показал гостевой комплект формы на будущий сезон

Римский «Лацио» продемонстрировал гостевой комплект формы на новый сезон.

Основной цвет – салатовый. Трусы и вставки на футболке – голубые.

Ранее римский клуб показал домашний и третий комплекты формы.

Основная, домашняя форма команды выполнена в традиционных бело-голубых цветах. Альтернативная, третья экипировка – темно-синяя. Голкипер команды будет выступать в оранжевой форме с черными линиями на нижней части футболки.

Техническим спонсором команды является итальянская компания Macron.

Ранее сообщалось, что «Лацио» собирается подписать новый контракт со своим лидером Чиро Иммобиле.

Напомним, Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20. Это произошло после того, как «Ювентус» опубликовал заявку на матч последнего тура чемпионата Италии с «Ромой», в которой не оказалось Криштиану Роналду.