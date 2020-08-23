Клэбо: Думаю, Большой хрустальный глобус отправили в Россию по ошибке

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пошутил по поводу победы российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира прошедшего сезона.

«Немного обидно. Должен был прийти тот глобус, что чуть побольше, но он, к сожалению, затерялся в России. Думаю, его отправили туда по ошибке, и следующей зимой он прибудет по адресу. Это наша цель», — сказал Клэбо на видео, размещенном на неофициальной странице лыжной сборной Норвегии в Instagram.