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  • 12:52,  23 августа 2020
Лыжные гонки
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Клэбо: Думаю, Большой хрустальный глобус отправили в Россию по ошибке

Клэбо: Думаю, Большой хрустальный глобус отправили в Россию по ошибке
Йоханнес Клэбо. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пошутил по поводу победы российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира прошедшего сезона.

«Немного обидно. Должен был прийти тот глобус, что чуть побольше, но он, к сожалению, затерялся в России. Думаю, его отправили туда по ошибке, и следующей зимой он прибудет по адресу. Это наша цель», — сказал Клэбо на видео, размещенном на неофициальной странице лыжной сборной Норвегии в Instagram.

Напомним, победителем общего зачета Кубка мира Большунов стал в середине марта. Из-за того, что североамериканские этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса, Большунов вовремя не получил Большой хрустальный глобус. Большунов стал первым российским лыжником, одержавшим победу в Кубке мира.

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