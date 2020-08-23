Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал об обмене полузащитника Ивелина Попова на нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза.

По словам Арутюнянца, Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе, и «Ростов» с «Сочи» совершили хорошую сделку.

Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в «Ростов». Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Уверен, у Димы всё получится, он принесёт много пользы нашей команде. Такой игрок нам был очень нужен», — сказал Арутюнянц, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Напомним, «Ростов» и «Сочи» совершили обмен футболистами: в донской клуб вернулся российский нападающий Дмитрий Полоз, а в обратном направлении отправился болгарский полузащитник Ивелин Попов.