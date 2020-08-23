Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.

По словам Шлеменко, Поветкин показал силу русского духа. Боец отметил, он очень счастлив за боксера и поздравляет его с тем, что он подарил прекрасный праздник всем тем, кто болел за него этим вечером.

«На самом деле бой получился непростой. Александр сам был в нокдауне, но закончил его просто супер, просто великолепно. Это прекрасная победа нашего замечательного боксера. Несмотря на всю критику в его адрес, он сделал все для победы», – сказал Шлеменко, слова которого приводит «Рен ТВ».

Напомним, в главном поединке вечера в «Бойцовском саду» в Брентвуде россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом, завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул WBC Diamond.

Бой завершился в пятом раунде после того, как Поветкин нокаутировал британского боксера. При этом в четвертом раунде россиянин выдержал два нокдауна.