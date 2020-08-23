Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

По словам Флика, «Бавария» постарается показать свои лучшие качества и сыграть в свой лучший футбол. Он отметил, если мюнхенцы смогут это сделать, если все игроки будут на сто процентов нацелены на результат, только тогда команда сможет выиграть.

«ПСЖ» пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов — меньше всех в турнире. Это означает, что их линия обороны работает так же хорошо, как и нападение. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить», — сказал Флик, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» запланирован на воскресенье, 23 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру примет стадион «Да Луж», Лиссабон.