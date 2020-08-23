В России за последние сутки был выявлен 4852 новых случая заражения коронавирусом. Официальная информация появилась на портале стопкоронавирус.рф.

По стране за все время пандемии было проведено 34,4 миллиона тестов, выявлено уже 956 749 заболевших. Выздоровели из них 770 639 человек, жертвами пандемии стали 16 383 человека.

За последние сутки от коронавируса умерло 73 человека, полностью выздоровело 3 162 человека.

Среди новых случаев 611 — в Москве, 180 человек заболели коронавирусом в Петербурге. В Московской области найдено еще 164 случая, в Ростовской — 126 случаев.

Во всем мире количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на утро 23 августа составляет 23 208 492 человека. Лидер по числу заболевших — США (5,6 миллиона случаев), затем идет Бразилия — 3,5 миллиона случаев, в Индии зафиксировано 3 миллиона случаев.