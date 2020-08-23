Бывший полузащитник столичной «Ромы» Даниэле Де Росси может вернуться в римский клуб.

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, в возвращении экс-капитана римлян заинтересован новый владелец «волков» Дэн Фридкин. Отмечается, на следующей неделе генеральный директор римлян Гвидо Фьенга проведет встречу с 37-летним футболистом по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Де Росси может начать тренерскую карьеру в «Фиорентине».

Напомним, Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы». С 2002 по 2019 год хавбек провел в составе джаллоросси 616 встреч, забил 63 гола и отдал 56 результативных передач. В футболке римского клуба он два раза выиграл Кубок Италии и завоевал Суперкубок страны.

В январе 2020 года Де Росси объявил о завершении карьеры футболиста.