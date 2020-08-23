Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о поединке Александра Поветкина и Диллиана Уайта.

По словам Джошуа, поединок назвали максимальным насилием, а когда у Уайта была возможность покончить с Поветкиным, Джошуа хотел увидеть максимальное насилие.

Британец отметил, когда он чувствует запах крови, он наступает, чтобы прикончить соперника.

Да, иногда тебя могут поймать в размене, но когда ты оставляешь свою затею на раунд или два, может произойти все, что угодно. Ты должен выключить соперника и идти дальше, потому что это опасный спорт. Поветкин – молодец. Диллиан, встряхнись и не беспокойся о том, что говорят другие», – сказал Джошуа, слова которого приводит talksport.com.

Напомним, в главном поединке вечера в «Бойцовском саду» в Брентвуде россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом, завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул WBC Diamond.

Бой завершился в пятом раунде после того, как Поветкин нокаутировал британского боксера. При этом в четвертом раунде россиянин выдержал два нокдауна.