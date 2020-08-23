ЦСКА предлагает «Архентинос Хуниорс» 6 млн евро за Веру

Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера может стать футболистом московского ЦСКА.

Об этом сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, армейский клуб готов предложить 20-летнего аргентинца шесть миллионов евро и 20% от суммы перепродажи. Отмечается, «Архентинос Хуниорс» хочет десять миллионов евро за футболиста.

Ранее Вера рассказал, что узнавал про ЦСКА у нападающего Адольфа Гайча.

Полузащитник провел 14 матчей в чемпионате Аргентины-2019/20.

Напомним, ранее СМИ писали, что ЦСКА уже согласовал с аргентинцами условия трансфера. Армейцы хотят приобрести игрока, чтобы облегчить адаптацию Гайчу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в полузащитнике голландского клуба «Виллем II» Майке Трезоре Ндайишимие.