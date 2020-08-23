Миланский «Интер» собирается пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, если Антонио Конте решит покинуть клуб.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По информации источника, миланцы подготовили для бывшего тренера «Ювентуса» двухлетний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год плюс бонусы.

Отмечается, «Интер» не планирует платить сразу трем тренерам одновременно – сейчас клуб, помимо Конте, также рассчитывается с бывшим тренером черно-синих Лучано Спаллетти. Поэтому Конте либо сам должен подать в отставку, либо согласовать с клубом условия расторжения контракта с выплатой выходного пособия.

Ожидается, что решение о будущем Конте в «Интере» будет принято 25 августа.

Напомним, Массимилиано Аллегри с 2014 по 2019 год возглавлял «Ювентус». Он пять раз выиграл с клубом чемпионат Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.