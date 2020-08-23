Американский фигурист Натан Чен выполнил сальто на льду во время одной из тренировок.

Сначала Чен исполнил квад в качестве захода, после чего последовало само сальто.

Ранее Чен заявил, что хотел бы выступить на Гран-при в Лас-Вегасе с 23 по 25 октября, но у него есть вопросы к организации, связанные с безопасностью.

Напомним, 21-летний американский фигурист выступает в одиночном разряде. Чен является двукратным чемпионом мира 2018 и 2019 годов. Кроме того, он завоевал бронзовые медали Олимпиады в Южной Корее 2018 года в командных соревнованиях. Также Натан Чен является трехкратным победителем финала Гран-при, который он выигрывал три года подряд — в 2017-м, в 2018-м и в 2019-м. Американец был чемпионом четырех континентов в 2017-м, бронзовым призером и победителем командного ЧМ. Он четырежды становился чемпионом США.