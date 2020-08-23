Британский боксер в тяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что в конце года состоится реванш с временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным.

«Это называется бокс в тяжелом весе. Главное, что у нас есть опция реванша. Я вернул в зал, мы сделаем это снова в конце года», – сказал Уайт, слова которого приводит Matchroom Boxing.

Напомним, в главном поединке вечера в «Бойцовском саду» в Брентвуде россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом, завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул WBC Diamond.

Бой завершился в пятом раунде после того, как Поветкин нокаутировал британского боксера. При этом в четвертом раунде россиянин выдержал два нокдауна.