В первой встрече серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш».

Главной звездой матча стал российский форвард «Далласа» Александр Радулов, на счету которого два гола и одна передача.

После матча в раздевалке 34-летнему Радулову вручили большую цепь с эмблемой «Далласа» как лучшему игроку матча.

Сам россиянин обратился к команде с яркой речью, заявив, что каждый его партнер заслужил звание лучшего.

Отметим, «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Даллас Старз» со счетом 3:5. В составе «Колорадо» дубль оформил Натан Маккиннон, еще один гол забил Габриэль Ландескуг. У «Далласа» дубль оформил Александр Радулов. Еще по шайбе забросили Тайлер Сегин, Блейк Комо и Роопе Хинтц.