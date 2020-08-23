Каталонская «Барселона» хочет приобрести форварда, центрального полузащитника и левого защитника.

Об этом сообщает Diario Sport. По информации источника, приоритетные варианты на каждую из позиций – аргентинец Лаутаро Мартинес из «Интера», испанец Эрик Гарсия из «Ман Сити» и испанец Хосе Гайя из «Валенсии». Отмечается, «летучие мыши» не хотят продавать 25-летнего левого защитника, отступные которого составляют 50 млн евро. Также известно, что «Барселона» не ожидает гладких переговоров, но считает, что Гайя не откажется от перехода в каталонский клуб.

Напомним, «Валенсия» не смогла попасть в еврокубки по итогам сезона, из-за чего потеряет деньги. Средства от продажи Хосе Гайя могут финансово выручить клуб.