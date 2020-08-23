Наставник «Болоньи» Михайлович заразился коронавирусом

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, болезнь у сербского специалиста протекает без симптомов, но следующие две недели он будет вынужден провести в карантине. Известно, что тесты всех футболистов «Болоньи» дали отрицательный результат на коронавирус.
Ранее стало известно, что «Болонья» продлила контракт с Михайловичем до 2023 года. По итогам прошлого сезона «Болония» заняла 12-е место в Серии А, набрав 47 очков в 38 встречах.
Отметим, во всем мире количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на утро 23 августа составляет 23 208 492 человека. Лидер по числу заболевших — США (5,6 миллиона случаев), затем идет Бразилия — 3,5 миллиона случаев, в Индии зафиксировано 3 миллиона случаев.
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