Наставник «Болоньи» Михайлович заразился коронавирусом

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, болезнь у сербского специалиста протекает без симптомов, но следующие две недели он будет вынужден провести в карантине. Известно, что тесты всех футболистов «Болоньи» дали отрицательный результат на коронавирус.

Ранее стало известно, что «Болонья» продлила контракт с Михайловичем до 2023 года. По итогам прошлого сезона «Болония» заняла 12-е место в Серии А, набрав 47 очков в 38 встречах.