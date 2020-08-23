В матче за третье место Taneco Кубка чемпионов уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над петербургским СКА.

В первом периоде единственную шайбу забросил форвард армейского клуба Иван Морозов.

После перерыва преимуществом владели уфимские подопечные Томи Лямся. Это воплотилось в шайбы Маркуса Гранлунда, который оформил дубль, однако петербургский клуб ответил голом Кирилла Марченко. В третьем периоде команды обменялись голами: на точный бросок Теему Хартикайнен армейцы ответили шайбой Эмиля Галимова.

Овертайм обошелся без голов, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Салавата». Победный буллит забросил Маркус Гранлунд.

Отметим, для команды Томи Лямся эта победа стала первой на предсезонном турнире в Казани.

В финале турнира встретятся казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Матч пройдет сегодня, 23 августа, и начнется в 17:00 по московскому времени.