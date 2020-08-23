Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте огласил список тренеров, которые войдут в тренерский штаб нового наставника туринской команды Андреа Пирло.

Сообщается, что ассистентом Пирло назначен хорват Игор Тудор, выступавший в Турине с 1998 по 2005 год. Кроме того, тренерский штаб «Ювентуса» пополнили Роберто Баронио и Антонио Гальярди. За физическую готовность футболистов будет отвечать Паоло Бертелли, а тренировать вратарей Клаудио Филиппи.

Подготовку к следующему сезону «Ювентус» начнет 24 августа. В понедельник команда соберется на своей базе.

Ранее сообщалось, что боснийский нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко может стать футболистом туринского «Ювентуса». Джеко – приоритетный кандидат для нового главного тренера туринского клуба Андреа Пирло.