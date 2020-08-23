Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация проведет переговоры о сохранении формата «финала восьми», который использовался для завершения прерванных пандемией сезонов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По словам Чеферина, система противостояния в одном матче кажется ему более интересной, чем система с двумя матчами. Он отметил, «финал восьми» – одна из интересных вещей, которые принесла пандемия.

Словенец добавил, сейчас довольно сложно втиснуть «финал восьми» в календарь, но в УЕФА увидели, что людям нужны захватывающие матчи, в которых любой может победить, поэтому в будущем нужно подумать об этом. Чеферин подчеркнул, в сентябре или октябре это всерьез обсудят.

«Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом», — сказал Чеферин, слова которого приводит Associated Press.

Напомним, из-за пандемии коронавируса формат еврокубков был изменен: вместо двухматчевого противостояния клубы временно перешли на одноматчевое.