Испанский полузащитник итальянского «Наполи» Хосе Кальехон может стать футболистом «Вильярреала».

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, 33-летний игрок, который отыграл семь лет в составе партенопейцев, стал свободным агентом этим летом по истечении срока контракта. Отмечается, Кальехон близок к переходу в «Вильярреал», стороны ведут переговоры, которые продвигаются успешно.

Напомним, до перехода в «Наполи» в 2013 году Кальехон выступал в составе мадридского «Реала» и каталонского «Эспаньола». С «Наполи» он два раза выиграл Кубок Италии.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Вильярреала» стал экс-наставник московского «Спартака» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери.