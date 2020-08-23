Кокорин не сыграет в матче «Спартак» — «Локомотив»

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не сыграет против «Локомотива» в четвертом туре российской премьер-лиги.

Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале. По его информации, форвард красно-белых Александр Кокорин пропустит этот матч.

Отметим, из-за повреждения Кокорин пропустил уже три первых тура РПЛ.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость о том, что нападающий Александр Кокорин не сыграет до паузы на матчи сборных. Фетисов заявлял, что Кокорин сыграет с «Локомотивом».