Кокорин не сыграет в матче «Спартак» — «Локомотив»

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не сыграет против «Локомотива» в четвертом туре российской премьер-лиги.
Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале. По его информации, форвард красно-белых Александр Кокорин пропустит этот матч.
Отметим, из-за повреждения Кокорин пропустил уже три первых тура РПЛ.
Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость о том, что нападающий Александр Кокорин не сыграет до паузы на матчи сборных. Фетисов заявлял, что Кокорин сыграет с «Локомотивом».
Напомним, 29-летний Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. До этого он защищал цвета «Зенита», из которого был отдан в аренду в «Сочи». Нападающий подписал с красно-белыми контракт до лета 2023 года. Он до сих пор не дебютировал за команду из-за травмы.
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