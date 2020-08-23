В матче первого тура французской Лиги 1 «Монако» дома сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 2:2.

В составе монегасков по мячу забили Аксель Дисаси с передачи Орельена Тчуамени на второй добавленной к первому тайму минуте и Бенуа Бадиашиле с передачи Александра Головина на 55-й минуте.

У гостей отличились Булайе Диа с передачи Эль Билала Туре на 5-й минуте и Эль Билал Туре на 21-й минуте встречи.

Отметим, российский полузащитник «Монако» провел на поле 87 минут, после чего был заменен на Жана-Одеса Ахолу.

Матч проходил с ограничением числа зрителей на стадионе. Встреча состоялась на арене «Луи II».

Следующий матч монегаски проведут 30 августа на выезде против «Метца», «Реймс» в этот же день примет «Лилль».