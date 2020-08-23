«Зенит-2» проиграл московской «Родине» со счетом 1:2.

Гости открыли счет с пенальти — после фола Кравцова удар с точки реализовал Волков.

Коллектив Владислава Радимова отыгрался в начале второго тайма — головой забил нападающий Крапухин. Однако уже через три минут бывший зенитовец Коротков вывел «Родину» вперед.

Такой счет и был зафиксирован в итоге на табло, хотя Погорелов имел возможность его изменить — его удар с пенальти парировал вратарь гостей.

Таким образом, после трех туров в активе «Зенита-2» лишь одно очков и два поражения в зоне «Запад» ПФЛ.