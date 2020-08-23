Наставник СКА Валерий Брагин прокомментировал выступление петербургского клуба на Taneco Кубок чемпионов — 2020, где команда заняла последнее место.

Брагин отметил, что каждая команда на предсезонных турнирах преследует свои цели. СКА, по словам Брагина, на каждый матч выходит играть на победу, но все зависит от того, какая работа проходит в команде на данном этапе.

«Будем исправлять ситуацию. Конечно, нас этот результат расстроил. Но главное, что мы увидели, в каком направлении двигаться. Давления со стороны руководства нет. Мы все работаем и понимаем, что важен конечный результат», — цитирует Брагина Sport24.

Напомним, в воскресенье в игре за третье место армейцы по буллитам уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:4).