Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление Ивелина Попова об уходе из клуба.

По словам Карпина, Ивелина подошел к нему и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут.

Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все матчи – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он говорит, что должен играть 90 минут в каждом матче, мне нечего сказать», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Карпин отметил, что пока он тренер «Ростова». ни с одним игроком, будь то Попов иили Еременко, такого не будет.

Напомним, Попов, перейдя из «Ростова в «Сочи», заметил, что тренер ему сказал — «тебе платим денег, закрываешь рот и играешь”.