Российский хавбек «Монако» Александр Головин оценил игру первого тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (2:2). Футболист сборной России сделал голевую передачу.

По словам Головина, это был первый официальный мат «Монако» после длительного перерыва. В первом тайме «Монако», по словам Головина, пропустил довольно глупые голы и нужно было отыгрываться со счета 0:2, что всегда непросто.

«Голы со стандартов с моим участием? Ничего удивительного. Мы уделяем этому много времени на тренировках, наигрываем различные варианты. Хорошо, что это даёт плоды», — приводит слова Головина «Чемпионат». в

Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Напомним, «Монако» занял девятое место в турнирной таблице Лиги 1 в прошлом сезоне, когда чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.