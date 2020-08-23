Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в матче с «Тамбовом» (4:1) вышел на замену во втором тайме и отметился двумя баллами по системе гол+пас.

По словам Ерохина, голы и голевые передачи — это кайф. Задача Ерохина в матче — быть в центре поля, больше подключаться к атаке, чтобы помочь команде увеличить преимущество в счете.

Ерохин отметил, что ощущает себя в хорошей форме. Выкладывается на тренировках, чтобы всегда быть в тонусе. По словам Ерохина, сейчас он не получает много игрового времени, как ему хотелось бы, поэтому выкладывается на максимум, когда такую возможность дает тренерский штаб.

«У меня огромное желание и стимул продолжать вызываться в сборную и помогать «Зениту» в достижении задач на сезон», — приводит слова Еременко «Чемпионат».

«Зенит» до паузы в чемпионате проведет два матча за 8 дней — сыграет против «Динамо» и «Локомотива» в Москве.