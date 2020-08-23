Уругвайский форвард Эдинсон Кавани не перейдет в «Бенфику». Об этом заявил спортивный директор португальского клуба Руй Кошта.

По словам Кошты, все знают, что «Бенфика» интересовалась Кавани и делала ему предложение, однако мяч больше не на стороне клуба. Руй Кошта объявил о завершении участия в переговорах, поскольку клуб не может сделать больше, чем сделал. Общения с игроком больше не будет.

«Со стороны «Бенфики» переговоры закрыты. Мы приложили все усилия, чтобы достучаться до футболиста, но это оказалось невозможным. Поэтому давайте теперь искать другие решения, — приводит слова Кошты Goal.

Ранее сообщалось, что уругваец заключит с клубом трехлетний контракт с годовой зарплатой 10 млн евро. Напомним, Кавани ушел из «ПСЖ» этим летом после истечения контракта. В составе парижского клуба уругваец забил 200 голов и сделал 43 результативные передачи в 301 матче.