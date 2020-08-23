Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин согласен на бой-реванш с Диллианом Уайтом.

После боя Поветкин отметил, что пропустил несколько ударов, но чувствовал себя нормально, чтобы продолжить поединок. Поветкин поблагодарил Уайта за бой и пожелал здоровья. Поветкин отметил, что видел, как соперник пропускает апперкоты, а он тренировал подобные удары.

Отдаю ему должное: бой был хороший и интересный. Пропустил удары, которые не нужно было пропускать, но рад, что смог завершить бой в свою пользу. Реванш? Не знаю. Я готов. Лично я не против», – приводит слова Поветкина Fight Space.

Ранее Уайт заявил, что реванш с Поветкиным состоится в конце года.