Московский «Локомотив» обыграл «Спартак» в финале чемпионата России по пляжному футболу сезона 2020 года.

Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе NOVA Arena и закончился со счётом 4:3 в пользу команды Александра Елизарова.

Авторами голов стали Андрей Новиков, Денис Пархоменко и Федору Земсков — «Спартака». Артем Волошин, Виктор Крышанов, Нуритдин Мамадиев и Борис Никоноров — у «Локомотива».

Победный мяч в составе победителей матча в активе лучшего бомбардира чемпионата России (33 гола) Бориса Никонорова.

«Локомотив» в пятый раз в своей истории завоевал титул российского чемпиона.

«Спартак» во второй раз к ряду выходит в финал и второй же раз проигрывает, становясь серебряным призёром турнира.