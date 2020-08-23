«Ростов» во второй раз победил в нынешнем сезоне РПЛ. Команда Валерия Карпина одержал гостевую победу над «Уфой» в игре четвертого тура РПЛ. Матч проходил в Уфе и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Большую часть матча «Уфа» играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова. «Ростов» долгое время не мог реализовать численное преимущество. Во втором тайме это удалось сделать новичку команды японцу Кенто Хасимото, который замкнул головой прострел с левого фланга.

«Ростов» с шестью очками занимает восьмеое место в таблице РПЛ. Уфа» имеет четыре очка и занимает одиннадцатую позицию.