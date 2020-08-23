Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов резко осудил работу арбитра Михаила Вилкова в игре 4-го тура РПЛ с «Ростовом». В этом матче хозяева играли в меньшинстве с 39-й минуты после удаления Кротова.

Мурзагулов обратился ко всему журналисткому сообществу и попросил поддержать клуб. По его словам, если и дальше будут проходить такие игры, как «играл Вилков, мы проиграем всю Россию». Функционер отметил, что клуб играл не вдесятером против 11, а против 15 — с учетом судейской бригады.

«Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать. Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады.

Мурзагулов считает работу Вилкова отвратительной и в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи».

«Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» победил «Уфу», забив гол во втором тайме (1:0).