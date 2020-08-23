Главный тренер Тодд Рирден уволен с поста наставника «Вашингтона». Столичный клуб объявил на своем официальном сайте об освобождении 49-летнего американца от своих обязанностей.

Генеральный менеджер Брайан Маклеллан заявил, что у клуба более высокие ожидания применительно к команде, поэтому у «Кэпиталс» сложилось впечатление о том, что нужен свежий подход.

Тодд был важной частью нашей команды на протяжении более чем половины десятилетия, включая победу в Кубке Стэнли в 2018-м. Желаем ему и его семье всего наилучшего в дальнейшем», – цитирует Маклеллана официальный сайт «Вашинтона».

В нынешнем сезоне команда Александра Овечкина, Ильи Ковальчука, Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию с «Айлендерс» (1-4).