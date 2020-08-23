В Москве продолжается матч 4-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимается «Локомотив». Впереди «железнодорожники», которые вышли вперед после гола Мурила, забившего головой после навеса Алексея Миранчука со штрафного.

Однако «Локомотив» лишился двух игроков из-за травм. Сначала вылетел центральный полузащитник Дмитрий Баринов, у которого подозрения на проблемы с крестообразными связками колена.

Позже повреждение задней поверхности бедра получил Алексей Миранчук. У «Локомотива» на поле появились Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский.