Казанский «Ак Барса» стал победителями домашнего предсезонного турнира. В воскресенье команда Дмитрия Квартальнова одолела в финале магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко. Дублем также отметился ветеран Данис Зарипов. У магнитогорского «Металлурга» наиболее результативным стали легионеры — Тейлор Бек (1+1) и Юхо Ламмикко (1+1).

Победа позволила «Ак Барсу» стать первым победителем турнира обладателей Кубка Гагарина.

Ранее в игре за третье место на турнире «Салават Юлаев» одолел 4:3 в овертайме СКА. Петербуржцы заняли последнее место в турнире.