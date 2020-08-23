Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Нью-Йорке. Турнир изначально должен был пройти в Цинциннати, но из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён в Нью-Йорк. Хачанов, одиннадцатый сеяный на турнире, в стартовой игре обыграл представителя Казахстана Александру Бублику со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался один час 24 минуты. За это время Хачанов семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех. Бублик подал шесть эйсов, один раз подал двойную и не создал ни одного брейка. Отметим, что теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг соревнований Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.