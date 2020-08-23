Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира серии «Премьер» в Нью-Йорке, перенесенном туда из-за коронавируса из Цинциннати. Звонарева одержала волевую победу над представительницей Польши Магдой Линетт — 1:6, 6:3, 6:1.

В этой игре Звонарёва три раза подала навылет, допустила одну двойную и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Линетт сделала пять эйсов, подала четыре раза навылет и реализовала два брейка. Отметим, что теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных играх.

За выход в третий круг Звонарёва сразится с победительницей встречи между вышедшей из квалификации немкой Лаурой Зигемунд и десятой сеяной Маркетой Вондроушовой из Чехии.