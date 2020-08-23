В игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» победил «Локомотив» со счётом 2:1. Матч состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Локомотив» забил первым — на десятой минуте первого тайма отличился Мурило после подачи Алексея Миранчука. Вскоре «Локомотив» потерял из-за травмы Дмитрия Баринова, у которого подозрение на «кресты». Еще через время выбыл с задней поверхностью бедра Алексей Миранчук.

Во втором тайме «Спартаку» удалось сравнять счет — на 53-й минуте отличился Джордан Ларссон. Победный мяч «Спартак» провел на 81-й минуте: Александр Соболев использовал пас Алекса Крала.

Таким образом, победа «Спартака» позволило ему выйти на 2-е место в РПЛ с 8 очками. Локомотив» с 7 очками остался на четвертом месте.