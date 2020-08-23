Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об интересе к нему со стороны итальянской «Ромы».

«Давайте здесь без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле, — приводит слова Кокорин «Спорт-Экспресс».

Ранее Кокорин перешел в «Спартак», подписал контракт по схеме 3+1. Бывший игрок «Зенита» до сих пор не сыграл за новый клуб ни одной встречи, поскольку получил травму икроножной мышцы на тренировке.

Кокорин уже пропусти четыре игры на старте РПЛ. Без него «Спартак» набрал 8 очков в из двенадцати возможных.