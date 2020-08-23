Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал игру своей команды на старте ПФЛ. В воскресенье «Зенит-2» уступил московской «Родине» со счетом 1:2.

По словам Радимова, он доволен тем, как сложилась игра. Было много ошибок, которые, по словам Радимова, команда сама переломила. Тренер не в чем упрекнуть ребят, но много не получалось. Радимову понравилось то, как коллектив отреагировал на поражение в Великих Луках.

«Сейчас наша команда на 90% другая по сравнению с прошлым годом, но если она будет так быстро строиться, то у этих ребят есть большое будущее. По-моему мнению, эта команда перспективнее, чем была в прошлом году. Но, конечно, надо еще работать и работать», — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

В трех матча в ПФЛ петербургский клуб набрал только одно очко.