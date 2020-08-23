Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем повреждении. Нападающий мог выйти на поле, но его не оказалось в заявке московского клуба в 4-м туре РПЛ против «Локомотива» (2:1).

По словам Кокорина, у него все нормально — с каждым днем все лучше, поэтому в ближайшее время Кокорин вернется.

«Планировал уже сыграть, но не стали рисковать. Что за травма? Ничего страшного, я почувствовал, что у меня был спазм, у меня был плановый медосмотр в «Спартаке». Я прошел его, и оказалось повреждение, а оно лечится 2-3 недели», — отметил Кокорин, подчеркнув, что травму он получил в «Спартаке».

Напомним, что Кокорин перебрался в «Спартак» этим летом на правах свободного агента. Без форварда красно-белы набрали 8 очков в 12 матчах.