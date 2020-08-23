Французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Баварии» стартовали в матче финала Лиги чемпионов. Игра проходит в Лиссабоне на стадионе «Эстадио Да Луш».

В составе «ПСЖ» с первых минут сыграет бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Аргентинец будет действовать в связке Андером Эррерой. Также в составе «ПСЖ» вратарь Навас, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, кере, Ди Мария, Мбаппе и Неймар.

У «Баварии» играют все сильнейшие — голкипер Нойер, а также Боатенг, Алаба, Киммих и Дэвис, Алькантара, Горецка, Гнабри, Коман, Мюллер и Левандовски.