Наставник «Спартака» Доменико Тедеско после игры 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) рассказал, когда нападающий Александр Кокорин получил травму.

По словам Тедеско, травма мешает Кокорину тренироваться. Тренер печалится — Кокорин опытный и высококлассный игрок.

«К сожалению так бывает. Игрок пришел, сразу получил травму. Непросто вернуться быстро. Надеюсь, после паузы на сборные он сыграет, — сказал Тедеско.

Напомним, стартовые четыре матча «Спартак» сыграл без Кокорина и набрал 8 очков. На следующей неделе, до паузы на игры сборных начале сентября, «Спартаку» предстоят матчи против «Ротора» и «Арсенала».