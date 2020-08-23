Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об ошибке в вопросе восстановления после травмы форварда команды Александра Кокорина.

По словам Газизова, накануне он вышел в общей группе, что является очень хорошим знаком. Газизов ждет Кокорина на поле.

«С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, мы чуть-чуть неправильно выстроили восстановление, и поэтому всё затянулось», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

«Спартак» без Кокорина набрал 8 очков в четырех матчах и занимает второе место в РПЛ вслед за «Зенитом», у которого 12 очков.