Встречу пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» будет судить главный судья Станислав Васильев. Ему помогут ассистенты на линии Хатуев и Березнов. В качестве помощников на VAR будут выступать Вилков и Кобзев.

Встречу «Краснодара» и ЦСКА обслужил Владислав Безбородов. Матч «Ротор» — «Спартак» будет судить Алексей Сухой.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Москве на стадионе ВТБ Арена 26 августа. После 4 туров «Зенит» единолично лидирует в РПЛ, опережая ближайших соперников «Спартак» и «Сочи» на 4 очка.