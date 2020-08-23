В Лиссабоне определили победителя Лиги чемпионов, «Спартак» обыграл «Локомотив» в РПЛ, — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла Лигу чемпионов

В Лиссабоне завершился решающий матч Лиги чемпионов, в котором сошлись «ПСЖ» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов. Во втором тайме «Баварии» удалось забить. Джошиа Киммих с правого фланга точно навесил на голову Кинсли Комана, который поразил ворота Наваса. Этот мяч так и остался единственным, несмотря на наличие моментов у «ПСЖ».

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» и вышел на 2-е место в РПЛ

В игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» победил «Локомотив» со счётом 2:1. «Локомотив» забил первым — на десятой минуте первого тайма отличился Мурило после подачи Алексея Миранчука. Вскоре «Локомотив» потерял из-за травмы Дмитрия Баринова, у которого подозрение на «кресты». Еще через время выбыл с задней поверхностью бедра Алексей Миранчук. Во втором тайме «Спартаку» удалось сравнять счет — на 53-й минуте отличился Джордан Ларссон. Победный мяч «Спартак» провел на 81-й минуте: Александр Соболев использовал пас Алекса Крала.

СКА проиграл «Салавату» по буллитам на турнире в Казани

В матче за третье место Taneco Кубка чемпионов уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над петербургским СКА. В первом периоде единственную шайбу забросил форвард армейского клуба Иван Морозов. После перерыва преимуществом владели уфимские подопечные Томи Лямся. Это воплотилось в шайбы Маркуса Гранлунда, который оформил дубль, однако петербургский клуб ответил голом Кирилла Марченко. В третьем периоде команды обменялись голами: на точный бросок Теему Хартикайнен армейцы ответили шайбой Эмиля Галимова. Овертайм обошелся без голов, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Салавата».

Хачанов обыграл Бублика на старте «Мастерса» в Нью-Йорке

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Нью-Йорке. Турнир изначально должен был пройти в Цинциннати, но из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён в Нью-Йорк. Хачанов, одиннадцатый сеяный на турнире, в стартовой игре обыграл представителя Казахстана Александру Бублику со счётом 6:4, 6:4.

Рублев уступил на старте «Мастерса» в Нью-Йорке

оссийский теннисист Андрей Рублев вылетел в первом круге «Мастерса» в США. Россиянин проиграл британцу Дэниэлу Эвансу в Нью-Йорке — в турнире, который был перенесен из-за пандемии из Цинциннати. Десятый сеянный Рублёв уступил со счётом 5:7, 6:3, 2:6. Матч продолжался более двух с половиной часов.

Клуб Овечкина уволил главного тренера Рирдена

Главный тренер Тодд Рирден уволен с поста наставника «Вашингтона». Столичный клуб объявил на своем официальном сайте об освобождении 49-летнего американца от своих обязанностей.Генеральный менеджер Брайан Маклеллан заявил, что у клуба более высокие ожидания применительно к команде, поэтому у «Кэпиталс» сложилось впечатление о том, что нужен свежий подход.

«Зенит-2» уступил «Родине» в ПФЛ

«Зенит-2» проиграл московской «Родине» со счетом 1:2. Гости открыли счет с пенальти — после фола Кравцова удар с точки реализовал Волков. Коллектив Владислава Радимова отыгрался в начале второго тайма — головой забил нападающий Крапухин. Однако уже через три минут бывший зенитовец Коротков вывел «Родину» вперед. Такой счет и был зафиксирован в итоге на табло, хотя Погорелов имел возможность его изменить — его удар с пенальти парировал вратарь гостей.

«Уфа» будет обсуждать возможность снятия с чемпионата из-за судейства в матче с «Ростовом»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов резко осудил работу арбитра Михаила Вилкова в игре 4-го тура РПЛ с «Ростовом». В этом матче хозяева играли в меньшинстве с 39-й минуты после удаления Кротова. Мурзагулов считает работу Вилкова отвратительной и в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». «Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».